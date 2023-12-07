21
o
بيروت
22
o
طرابلس
27
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
0
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحكومة العراقية تؤيد تفعيل غوتيريش للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة
Lebanon 24
07-12-2023
|
05:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الحكومة العراقية تأييدها قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة ما تتعرض له غزة.
وأعربت الحكومة العراقية في بيان عن دعمها لموقف الأمين العام إزاء ما يحدث من انتهاكات صارخة في غزة، وقيامه بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، وأثتت على ما أشار إليه غوتيريش أن "ما يحصل في غزة، منذ عدة أسابيع، يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين".
Advertisement
وشددت على أن "الكوارث التي حصلت بسبب هذا العدوان قد أدت إلى مأساة إنسانية تستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقفها، وقد نبهنا، منذ اليوم الأول للعدوان في غزة، إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية المسؤولة؛ من أجل عدم انزلاق الأحداث إلى ما لا تحمد عقباه، وأن تبعات العدوان، الذي تقوم به قوات الكيان الغاصب، قد تسببت بسقوط الآلاف من الضحايا".
أضافت: "كما أكدنا مرارا بأنه ليس من الإنصاف مساواة الضحية بالقاتل، وأن ما يحصل منذ السابع من تشرين الأول، لا ينفصل عن تراكمات القهر واغتصاب الحقوق والانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"لا دولارات".. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
"لا دولارات".. إليكم هذا الخبر
14:26 | 2023-12-06
06/12/2023 02:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا "الآتي أعظم": سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس الأعياد بحسب الأب خنيصر
Lebanon 24
استعدوا "الآتي أعظم": سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس الأعياد بحسب الأب خنيصر
03:45 | 2023-12-07
07/12/2023 03:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يتعرّض لحادث سير مروّع... وهذا أوّل ما قاله بعد نجاته
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يتعرّض لحادث سير مروّع... وهذا أوّل ما قاله بعد نجاته
07:42 | 2023-12-06
06/12/2023 07:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُحزن يهزّ منطقة لبنانيّة... العثور على جثتين لشابتين
Lebanon 24
خبر مُحزن يهزّ منطقة لبنانيّة... العثور على جثتين لشابتين
10:05 | 2023-12-06
06/12/2023 10:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر من التكتم.. الفنان الشهير يعلن زواجه من المطربة المعتزلة!
Lebanon 24
بعد أشهر من التكتم.. الفنان الشهير يعلن زواجه من المطربة المعتزلة!
11:08 | 2023-12-06
06/12/2023 11:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:18 | 2023-12-07
رسالة من واشنطن إلى اللبنانيين والإسرائيليين.. ماذا جاء فيها؟
07:15 | 2023-12-07
الجزائر: اعتقال موقوفين بشبهة "دعم الإرهاب"
07:11 | 2023-12-07
لوقف إطلاق النار الفوري في غزة... مشروع قرار من الإمارات لمجلس الأمن
07:00 | 2023-12-07
بلينكن: الخسائر البشرية في صفوف المدنيين بغزة "مفجعة"
06:44 | 2023-12-07
"لا تردوا على الحوثيين".. أميركا لإسرائيل: اتركوا لنا هذه المهمة
06:21 | 2023-12-07
لبنان يبرز عالمياً من جديد.. "المنقوشة" على لائحة "اليونيسكو"
فيديو
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
07/12/2023 14:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
19:16 | 2023-12-06
07/12/2023 14:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
07/12/2023 14:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24