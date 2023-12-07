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عربي-دولي

الحكومة العراقية تؤيد تفعيل غوتيريش للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة

Lebanon 24
07-12-2023 | 05:40
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 أعلنت الحكومة العراقية تأييدها قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة ما تتعرض له غزة.

وأعربت الحكومة العراقية في بيان عن دعمها لموقف الأمين العام إزاء ما يحدث من انتهاكات صارخة في غزة، وقيامه بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، وأثتت على ما أشار إليه غوتيريش أن "ما يحصل في غزة، منذ عدة أسابيع، يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين".
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وشددت على أن "الكوارث التي حصلت بسبب هذا العدوان قد أدت إلى مأساة إنسانية تستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقفها، وقد نبهنا، منذ اليوم الأول للعدوان في غزة، إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية المسؤولة؛ من أجل عدم انزلاق الأحداث إلى ما لا تحمد عقباه، وأن تبعات العدوان، الذي تقوم به قوات الكيان الغاصب، قد تسببت بسقوط الآلاف من الضحايا".

أضافت: "كما أكدنا مرارا بأنه ليس من الإنصاف مساواة الضحية بالقاتل، وأن ما يحصل منذ السابع من تشرين الأول، لا ينفصل عن تراكمات القهر واغتصاب الحقوق والانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية".
المصدر: روسيا اليوم
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