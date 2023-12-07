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تعثر تشريع مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل في الشيوخ الأميركي

Lebanon 24
07-12-2023 | 06:00
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صوت مجلس الشيوخ، اليوم، ضد طلب ميزانية قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن والبالغة 105 مليارات دولار، كمساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.

 

وفي التصويت التمهيدي الذي أجري في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان ينبغي طرح طلب الميزانية المعني للتصويت، صوت السيناتور المستقل بيرني ساندرز، بالإضافة إلى العديد من الجمهوريين، بـ "لا". 

 

وذكر ساندرز، الذي يعمل عادة مع الديمقراطيين لكنه انحاز إلى جانب الجمهوريين في هذا التصويت، أن سبب الرفض هو المساعدات التي سيتم تقديمها لإسرائيل.

 

وأضاف ساندرز في بيان أنه ضد منح مليارات الدولارات دون قيد أو شرط لإدارة نتنياهو. 

 

ومن ناحية أخرى، عارض أعضاء المجلس الجمهوريون المساعدات المقرر تقديمها لأوكرانيا على أساس أن مشروع القانون لا يلبي مطلب إجراء تغييرات في سياسة الهجرة. 

 

بايدن طلب في وقت سابق إقرار ميزانية قدرها 105 مليارات دولار، منها 14 مليار دولار لإسرائيل و61 مليار دولار لأوكرانيا. (وكالات)

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