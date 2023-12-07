"لا تردوا على الحوثيين".. أميركا لإسرائيل: اتركوا لنا هذه المهمة





ونقل تقرير الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بإفساح المجال للجيش الأميركي للرد على هجمات الحوثيين، عبر قواعده وسفنه في المنطقة.

Advertisement

وأوضح المسؤولون أن واشنطن لا تريد ردا إسرائيليا على الحوثيين في اليمن، لأن ذلك "قد يعني انخراطها في صراع أوسع ضد أذرع إيران في الشرق الأوسط". طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل عدم الرد على الهجمات الحوثية التي تستهدفها، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.ونقل تقرير الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بإفساح المجال للجيش الأميركي للرد على هجمات الحوثيين، عبر قواعده وسفنه في المنطقة.وأوضح المسؤولون أن واشنطن لا تريد ردا إسرائيليا على الحوثيين في اليمن، لأن ذلك "قد يعني انخراطها في صراع أوسع ضد أذرع إيران في الشرق الأوسط".

وتحارب إسرائيل على جبهتين، جنوبية ضد قطاع غزة وهدفها المعلن "القضاء على حركة حماس وتحرير الرهائن الذين تحتجزهم"، وشمالية ضد حزب الله وفصائل أخرى في لبنان.

ويشن الحوثيون ضربات بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ تستهدف إسرائيل، منذ بدأت قصفها العنيف على قطاع غزة في أعقاب هجوم حماس المباغت عليها في السابع من أكتوبر الماضي.



كما استهدف الحوثيون سفنا تجارية تابعة لحلفاء إسرائيل في البحر الأحمر.