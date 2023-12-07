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عربي-دولي

لوقف إطلاق النار الفوري في غزة... مشروع قرار من الإمارات لمجلس الأمن

Lebanon 24
07-12-2023 | 07:11
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أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد أن الإمارات تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية، وفق"روسيا اليوم".

وقال بن زايد: "هذا الطلب أتى استجابة للوضع الكارثي في القطاع وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، كما أورد الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه الموجه لمجلي الأمن الدولي".
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المصدر: روسيا اليوم
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