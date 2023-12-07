الجزائر: اعتقال موقوفين بشبهة "دعم الإرهاب"

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية امس، اعتقال 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة بمناطق البلاد في الفترة بين 29 تشرين الثاني الماضي و5 كانون الأول الحالي.

وأظهرت حصيلة، نشرتها وزارة الدفاع للحصيلة المرجعية نفسها، اعتقال 70 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 1332 كيلوغراماً من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، وضبط 348758 قرص مخدر.

كما جرى ضبط 178 مهرباً جنوب البلاد، و30 قنطاراً من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير، وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، والتحفظ على 16 مركبة، و 118مولداً كهربائياً، و76 مطرقة ضغط.

وأشارت الحصيلة إلى توقيف 30 شخصاً آخرين، وضبط 19 بندقية صيد، و48227 لتراً من الوقود، و6 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، و2000 كيلوغرام من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. (الشرق الأوسط)

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