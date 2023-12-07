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معطيات رسمية.. مغادرة 370 ألف إسرائيلي منذ “طوفان الأقصى”

Lebanon 24
07-12-2023 | 07:52
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كشفت صحيفة عبرية عن أن نحو 370 ألف إسرائيلي غادروا البلاد منذ بداية الحرب مع حركة "حماس" في 7 تشرين الأول الماضي، دون أن يكون من الواضح إذا ما كانوا سيعودون أم لا.

 

وقالت صحيفة "زمان إسرائيل"  أنه "على ما يبدو، كان عدد الوافدين أكبر بكثير من عدد المغادرين، ولكن في الواقع، كان معظم الوافدين مسافرين إسرائيليين عائدين إلى البلاد من إجازة عطلة".

 

وأوضحت أنه "إذا أضفت عدد الإسرائيليين الذين سافروا إلى الخارج خلال العطلات وبقوا هناك حتى 7 تشرين الأول (حوالي 600 ألف) إلى عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد خلال الحرب (نحو 370 ألفا)، فإن عدد المسافرين يكون حوالي 970 ألفا". 

 

وتابعت: "وبالتالي، حاليا هناك هجرة سلبية لنحو نصف مليون شخص، ولا يشمل ذلك آلاف العمال الأجانب واللاجئين والدبلوماسيين الذين غادروا البلاد".

(الشرق الأوسط)

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