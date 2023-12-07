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عربي-دولي

مستوطنون يدمرون مدرسة ممولة من الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية

Lebanon 24
07-12-2023 | 08:20
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أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن "جهات مجهولة" هدمت مدرسة ممولة من الاتحاد الأوروبي ودمرت نحو 10 منازل في إحدى قرى منطقة تلال جنوب الخليل بالضفة الغربية مؤخرا.

 

وقالت إنه تم تدمير الجدران الأمامية لمدرسة في قرية خربة زنوتا الفلسطينية، على ما يبدو بواسطة جرافة.

 
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ترك سكان خربة زنوتة، وهي قرية بلغ عدد سكانها في السابق 250 شخصا، في نهاية تشرين الأول بسبب ما قال السكان إنه استمرار عنف المستوطنين ومضايقاتهم في أعقاب عملية "طوفان الأقصى".

  

 لكن الفلسطينيين الذين زاروا خربة زنوتا يوم الأربعاء في الأسبوع الماضي، لتقييم ما إذا كانوا سيعودون للعيش فيها قال إنهم تعرضوا للتهديد من قبل المستوطنين الذين حذروهم في ذلك الوقت من العودة إلى القرية.

(روسيا اليوم)

 

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