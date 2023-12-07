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عربي-دولي

زلزال عنيف جداً ضرب جزيرة في المحيط الهادئ.. هذه قوته

Lebanon 24
07-12-2023 | 08:15
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أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن زلزالاً بقوة 7.3 على مقياس ريختر ضرب جزيرة فانواتو الواقعة جنوبي المحيط الهادئ. 
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