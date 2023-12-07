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إقتصاد
فون دير لايين: اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والصين على أهمية التوازن التجاري
Lebanon 24
07-12-2023
|
08:32
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أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على أهمية تحقيق التوازن التجاري بين الطرفين.
وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي في بكين بعد قمة أوروبية صينية "أنا سعيدة لأننا اتفقنا مع الرئيس شي جينبينغ على وجوب أن تكون التجارة متوازنة بيننا".
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