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عربي-دولي

الحوثيون يحولون سفينة إسرائيلية إلى مزار سياحي في اليمن

Lebanon 24
07-12-2023 | 09:45
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حول الحوثيون السفينة المختطفة "غالكسي ليدر" الإسرائيلية، القابعة في البحر الأحمر قبالة محافظة الحديدة في اليمن، إلى مزار سياحي.

وأظهرت فيديوهات المئات من اليمنيين يتوافدون بشكل يومي على متن قوارب صغيرة، للصعود إلى ظهر السفينة.

 

يذكر أن السفينة المختطفة "غالكسي ليدر"، يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وهو مؤسس شركة Ungar Holdings LTD ومؤسس ومالك شركة Ray Shipping LTD، إحدى أكبر مستوردي السيارات في إسرائيل.

 

وتوعدت الجماعة باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، وتلك التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية. (روسيا اليوم)

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