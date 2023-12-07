صحة غزة: أكثر من 17 ألف شهيد حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي،اليوم، إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول الماضي ارتفعت إلى 17 ألفا و177 شهيدا و46 ألفا جريح".

وأضاف القدرة: "70 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء".

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وتابع: "الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدّت إلى استشهاد 290 من الطواقم الطبية، وتدمير 102 من سيارات الإسعاف".

ولفت إلى أن "قوات الاحتلال استهدفت 160 مؤسسة صحية ما أدى إلى إخراج 20 مستشفى و46 مؤسسة ومركز للرعاية الأولية من الخدمة".

وأوضح القدرة أن "عدد المصابين الذين خرجوا من معبر رفح بين مصر والقطاع بغرض العلاج في الخارج أقل من 1 بالمئة من إجمالي جرحى العدوان الإسرائيلي".