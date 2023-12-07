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عربي-دولي

الصحة العالمية تعقد جلسة طارئة حول الوضع الصحي في غزة

Lebanon 24
07-12-2023 | 10:55
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قررت منظمة الصحة العالمية، اليوم، عقد جلسة خاصة الأحد المقبل لبحث "أوضاع الرعاية الصحية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وكتبت المنظمة بتدوينة على منصة "إكس"، "بناء على طلب 15 دولة عضو (دون تحديد أسمائها) سيتم عقد جلسة خاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية للنظر في الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

 

وأضافت أن "الجلسة ستعقد الأحد الموافق 10 كانون أول الجاري، في تمام الساعة 09:30 بتوقيت وسط أوروبا (08:30 ت.غ)".

 

كما سيتم بث الجلسة مباشرة عبر الإنترنت، حسب المصدر نفسه.

 

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية 194 دولة.

(الأناضول)
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