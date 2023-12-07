شخصيّة إسرائيليّة بارزة تخسر إبنها في غزة... كيف قُتِلَ؟

أعلن الجيش الإسرائيليّ، عن مقتل نجل غادي أيزنكوت عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان السابق، في معارك قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قُتِلَ إبن آيزنكوت في تفجير فتحة نفق مفخخة في مخيّم جباليا.