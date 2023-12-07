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عربي-دولي

شخصيّة إسرائيليّة بارزة تخسر إبنها في غزة... كيف قُتِلَ؟

Lebanon 24
07-12-2023 | 11:21
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، عن مقتل نجل غادي أيزنكوت عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان السابق، في معارك قطاع غزة.
 
 
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قُتِلَ إبن آيزنكوت في تفجير فتحة نفق مفخخة في مخيّم جباليا.
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