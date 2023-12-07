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عربي-دولي

الديوان الملكي السعودي يُعلن وفاة أمير من آل سعود

Lebanon 24
07-12-2023 | 11:45
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، عن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود. (الحرة)

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