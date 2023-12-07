تدبير عسكريّ عاجل... ماذا قرّرت أميركا بشأن غزة؟

أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة "البنتاغون"، أنّ الولايات المتحدة استأنفت تحليق الطائرات المسيّرة غير المسلحة فوق غزة.

وتجدر الإشارة، إلى أنّ أميركا أوقفت تحليق المسيّرات فوق غزة، خلال الهدنة التي تمّ التوصّل إليها سابقاً.