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عربي-دولي

تدبير عسكريّ عاجل... ماذا قرّرت أميركا بشأن غزة؟

Lebanon 24
07-12-2023 | 11:56
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة "البنتاغون"، أنّ الولايات المتحدة استأنفت تحليق الطائرات المسيّرة غير المسلحة فوق غزة.
 
 
وتجدر الإشارة، إلى أنّ أميركا أوقفت تحليق المسيّرات فوق غزة، خلال الهدنة التي تمّ التوصّل إليها سابقاً.
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