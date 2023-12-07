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فيديو يُدمي القلوب... أمّ تُودّع طفلها الذي قتلته إسرائيل: "تعبت فيه أخدت 580 إبرة"

Lebanon 24
07-12-2023 | 12:51
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "يدمي القلب"، يوثق لحظات مؤلمة عاشتها أم فلسطينية وهي "تودع طفلها الشهيد" الذي قتل في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو حيث ظهرت الأم الفلسطينية وهي تحمل طفلها وتقول: "والله يَمّة تعبت فيه..أخدت 580 إبرة هيبارين"، وهي حقن لتثبيت الحمل.
 
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