فيديو يُدمي القلوب... أمّ تُودّع طفلها الذي قتلته إسرائيل: "تعبت فيه أخدت 580 إبرة"

580 حقنة هيبارين عشان تثبت حملها ولما ربنا برزقها بيه يروح منها في دوسة زرار..ازاي يكون العالم مكان قاسي كدة؟ ازاي اللي يعمل كدة يفلت من العقاب؟ ازاي ميكونش أقل رد هو ان قلبه يتحرق على ابنه زيها؟ مفيش كلام يوصف الوجع..عند الله يا حبيبتي https://t.co/hS7CoDHhlr