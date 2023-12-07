"كتائب القسام" تُعلن تدمير 135 آلية عسكرية خلال 72 ساعة

أعلن الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام"، مساء اليوم الخميس، أبو عبيدة أنه "خلال الـ72 ساعة الأخيرة، تمكّن المجاهدون من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة".







وقال: "أوقعنا عشرات الجنود الاسرائيلية بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود الاسرائيلية بعد تفخيخها واستهداف القوات الاسرائيلية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكنا معهم من مسافة صفر".



Advertisement وأضاف: "دكّ مجاهدونا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الجيش الاسرائيلي". وأضاف: "دكّ مجاهدونا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الجيش الاسرائيلي".