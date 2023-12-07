Advertisement

عربي-دولي

في هذه الأثناء... إسرائيل تتعرّض لهجوم من لبنان وسوريا

Lebanon 24
07-12-2023 | 13:31
A-
A+
Doc-P-1138673-638375780855231397.jpg
Doc-P-1138673-638375780855231397.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الميادين"، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيليّة قولها، إنّ "إسرائيل تتعرض لهجوم من لبنان ومن سوريا في الوقت عينه".
 
 
وأفادت "العربية" في هذا السياق، عن إطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي أعلن أن سلاح المدفعية أطلق أكثر من 100 ألف قذيفة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الاول منها 90 ألفاً نحو قطاع غزة و10 آلاف نحو لبنان وسوريا
lebanon 24
08/12/2023 01:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: المشهد العام من غزة إلى الضفة إلى اليمن إلى إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان نحن في معركة الصمود ومعركة تراكم الإنجازات وجمع النقاط والوقت لمصلحة حركات المقاومة وهزم الغزاة وهكذا كان عبر التاريخ
lebanon 24
08/12/2023 01:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: التهويل والتخويف الأميركيّ لم يوقف أعمال المقاومة في العراق ولبنان وسوريا
lebanon 24
08/12/2023 01:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل قصفت أهدافا في سوريا ولبنان.. استهداف مواقع لـ "الحزب" قرب السيدة زينب
lebanon 24
08/12/2023 01:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

سوريا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:54 | 2023-12-07
16:55 | 2023-12-07
16:49 | 2023-12-07
16:32 | 2023-12-07
16:27 | 2023-12-07
16:05 | 2023-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24