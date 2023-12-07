في هذه الأثناء... إسرائيل تتعرّض لهجوم من لبنان وسوريا

أفادت "الميادين"، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيليّة قولها، إنّ "إسرائيل تتعرض لهجوم من لبنان ومن سوريا في الوقت عينه".

وأفادت "العربية" في هذا السياق، عن إطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل.