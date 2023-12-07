Advertisement

عربي-دولي

بريطانيون يحاصرون معمل أسلحة يزود إسرائيل في حربها على غزة

Lebanon 24
07-12-2023 | 14:13
A-
A+
Doc-P-1138684-638375803701948483.jpg
Doc-P-1138684-638375803701948483.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حاصر أكثر من 1000 نقابي، الخميس، مصانع بجميع أنحاء بريطانيا، تزود العدو الإسرائيلي بالعتاد، خلال عدوانه على قطاع غزة.

وقالت مجموعة "عمال من أجل فلسطين حرة" البريطانية، عبر منشورات متتالية على حسابها في "إكس"، إنها تدعو إلى "وضع حد لتواطؤ الحكومة البريطانية في جرائم الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك من خلال مبيعات الأسلحة".
Advertisement

وطالبت المجموعة بـ "وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنهاء احتلال فلسطين".

وأغلق النقابيون الخميس 4 مواقع في بريطانيا، بكل من بورنموث ولانكشاير وبرايتون وجلاسكو، حيث تنتج مكونات الطائرة المقاتلة "إف35" المستخدمة حاليا في العدوان الإسرائيلي على غزة، وفقا لتغريدات المجموعة.

وذكرت المجموعة النقابية أن الأمر لا يقتصر على بريطانيا فحسب، بل إن نظراءهم في جميع أنحاء فرنسا وهولندا والدنمارك اتخذوا ذات الإجراء بحق مصانع الأسلحة في تلك الدول.





المصدر: عربي 21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:54 | 2023-12-07
16:55 | 2023-12-07
16:49 | 2023-12-07
16:32 | 2023-12-07
16:27 | 2023-12-07
16:05 | 2023-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24