بريطانيون يحاصرون معمل أسلحة يزود إسرائيل في حربها على غزة

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حاصر أكثر من 1000 نقابي، الخميس، مصانع بجميع أنحاء بريطانيا، تزود العدو الإسرائيلي بالعتاد، خلال عدوانه على قطاع غزة.وقالت مجموعة "عمال من أجل فلسطين حرة" البريطانية، عبر منشورات متتالية على حسابها في "إكس"، إنها تدعو إلى "وضع حد لتواطؤ الحكومة البريطانية في جرائم الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك من خلال مبيعات الأسلحة".وطالبت المجموعة بـ "وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنهاء احتلال فلسطين".وأغلق النقابيون الخميس 4 مواقع في بريطانيا، بكل من بورنموث ولانكشاير وبرايتون وجلاسكو، حيث تنتج مكونات الطائرة المقاتلة "إف35" المستخدمة حاليا في العدوان الإسرائيلي على غزة، وفقا لتغريدات المجموعة.وذكرت المجموعة النقابية أن الأمر لا يقتصر على بريطانيا فحسب، بل إن نظراءهم في جميع أنحاء فرنسا وهولندا والدنمارك اتخذوا ذات الإجراء بحق مصانع الأسلحة في تلك الدول.