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إستنفار عامّ للجيش السوريّ... إسرائيل قصفت ريف دمشق والقنيطرة قبل قليل

Lebanon 24
07-12-2023 | 14:12
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قصفت إسرائيل بثمانية صواريخ مواقع في محافظة ريف دمشق الجنوبي الغربي، وموقعا عسكريا للجيش السوري شرق بلدة حضر في القنيطرة.

وجاء ذلك بعدما دوت انفجارات في الجولان ناجمة عن 3 صواريخ أطلق واحد منها على الأقل من قبل الفصائل العاملة مع "حزب الله"، من الأراضي السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
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وتزامن ذلك مع استنفار عام في المواقع العسكرية التابعة لقوات الجيش السوري والفصائل المسلحة المتمركزة قرب الجولان السوري في محافظتي القنيطرة ودرعا. (العربية)
 
 
 
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