إستنفار عامّ للجيش السوريّ... إسرائيل قصفت ريف دمشق والقنيطرة قبل قليل

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قصفت إسرائيل بثمانية صواريخ مواقع في محافظة ريف دمشق الجنوبي الغربي، وموقعا عسكريا للجيش السوري شرق بلدة حضر في القنيطرة.وجاء ذلك بعدما دوت انفجارات في الجولان ناجمة عن 3 صواريخ أطلق واحد منها على الأقل من قبل الفصائل العاملة مع "حزب الله"، من الأراضي السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.وتزامن ذلك مع استنفار عام في المواقع العسكرية التابعة لقوات الجيش السوري والفصائل المسلحة المتمركزة قرب الجولان السوري في محافظتي القنيطرة ودرعا. (العربية)