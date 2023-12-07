مشاهد مرعبة بالصور.. إسرائيل تعتقل 700 فلسطيني في غزة بينهم صحفي

تداولت وسائل الإعلام صوراً عن اعتقال قوات العدو الإسرائيلي مئات الشبان من قطاع غزة، قيل إن من بينهم مراسل صحيفة العربي الجديد ضياء الكحلوت، فيما لم تؤكد الصحيفة حتى الآن خبر الاعتقال.

Advertisement

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم الخميس، إن إسرائيل اعتقلت إدارياً نحو 700 فلسطيني في غزة منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي.

وفي ظل حملة الاعتقالات التي تشنها القوات الإسرائيلي قالت الهيئة: "اعتقل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك، حتى اليوم، نحو 700 شخص في غزة، وجرى تمديد اعتقالهم في إجراء إداري بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين".

ولفتت إلى أن "هذا العدد لا يشمل الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم في غلاف قطاع غزة يوم 7 تشرين الأول الماضي"، والذين لم تُحدد أعدادهم.

وكانت هيئة البث أشارت سابقاً إلى أن الجيش الإسرائيلي أقام مركز تحقيق واعتقال لفلسطينيين جرى اعتقالهم من داخل قطاع غزة.





