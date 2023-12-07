السكان خرجوا إلى الشوارع... زلزال عنيف ضرب المكسيك وهذه قوّته

أعلنت هيئة رصد الزلازل المكسيكية، أن زلزالا بلغت قوته 5.8 على مقياس ريختر، ضرب وسط العاصمة مكسيكو سيتي.

وذكر مراسلون صحفيون، أن سكانا خرجوا إلى شوارع العاصمة إثر إطلاق الإنذار.