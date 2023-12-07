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عربي-دولي

السكان خرجوا إلى الشوارع... زلزال عنيف ضرب المكسيك وهذه قوّته

Lebanon 24
07-12-2023 | 16:05
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أعلنت هيئة رصد الزلازل المكسيكية، أن زلزالا بلغت قوته 5.8 على مقياس ريختر، ضرب وسط العاصمة مكسيكو سيتي.
وذكر مراسلون صحفيون، أن سكانا خرجوا إلى شوارع العاصمة إثر إطلاق الإنذار. 
 
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