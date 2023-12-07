Advertisement

عربي-دولي

بسبب الوضع الأمنيّ... ماذا نشر الجيش الإسرائيليّ قرب الحدود مع لبنان؟

Lebanon 24
07-12-2023 | 16:27
A-
A+
Doc-P-1138721-638375889151568213.jpg
Doc-P-1138721-638375889151568213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عن نشر عدد من الحواجز على عدة طرقات في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان، بسبب الوضع الأمنيّ. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين اثنين جراء سقوط قذيفة أطلقت من لبنان في اتجاه منطقة شتولا في الجليل الغربي
lebanon 24
08/12/2023 04:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه بلدة مرغليوت في الجليل (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/12/2023 04:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق 16 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قرب مستوطنة متات (الجزيرة)
lebanon 24
08/12/2023 04:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في مناطق بالجليل الأعلى بعد إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
08/12/2023 04:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الجليل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:53 | 2023-12-07
19:30 | 2023-12-07
17:54 | 2023-12-07
16:55 | 2023-12-07
16:49 | 2023-12-07
16:32 | 2023-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24