بسبب الوضع الأمنيّ... ماذا نشر الجيش الإسرائيليّ قرب الحدود مع لبنان؟



أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عن نشر عدد من الحواجز على عدة طرقات في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان، بسبب الوضع الأمنيّ. (روسيا اليوم)

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