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عربي-دولي

البيت الأبيض: واشنطن لا يمكنها تقديم أي ضمانات لكييف حول استمرار المساعدات

Lebanon 24
07-12-2023 | 16:32
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تكثف الولايات المتحدة الأميركية في الآونة الأخيرة تصريحاتها حيال، تقلص الدعم العسكري لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، حيث أكد اليوم الخميس منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن لا يمكنها تقديم أي ضمانات لكييف حول استمرار المساعدات في ضوء موقف الكونغرس.
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وقال جون كيربي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن "الولايات المتحدة أمامها عدة أسابيع، وبعدها ستستنفد الموارد اللازمة لمساعدة أوكرانيا".
وأضاف: "من الواضح أننا قلقون للغاية بشأن هذه القضية.. لا يزال أمامنا بضعة أسابيع متبقية".
وأوضح: "واشنطن غير قادرة على تقديم أي ضمانات لأوكرانيا بشأن استمرار المساعدة في ضوء موقف الكونغرس".

وأكد كيربي: "لسنا في وضع يسمح لنا بتقديم مثل هذه الوعود لأوكرانيا، بالنظر إلى الطريقة التي تسير بها الأمور في واشنطن".

ويرفض الكونغرس الموافقة على طلب الإدارة الأميركية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على "إصلاح جذري للحدود والهجرة".
وسبق قبل أيام أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تقليص المساعدات العسكرية إلى كييف واحتمال انقطاعها.
هذا وبعثت رئيسة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، شالاندا يونغ، برسالة إلى قادة الكونغرس، حذرت فيها من أن واشنطن ستنفد مواردها بالكامل ولن تستطيع مساعدة أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري.


المصدر: روسيا اليوم
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