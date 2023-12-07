Advertisement

عربي-دولي

بلينكن: يجب وضع الأسس اللازمة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين وإسرائيل

Lebanon 24
07-12-2023 | 17:54
A-
A+
Doc-P-1138745-638375935241409223.jpeg
Doc-P-1138745-638375935241409223.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه "ما تزال هناك فجوة بين نية إسرائيل لحماية المدنيين والنتائج على الأرض في غزة"، مضيفا أن "واشنطن تتحدث مع إسرائيل بشكل منتظم بشأن حماية المدنيين".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في واشنطن عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.
Advertisement
وذكر بلينكن أنه "يظل من الضروري أن تعطي إسرائيل الأولوية لحماية المدنيين. وما تزال هناك فجوة بين، مثل ما قلت بالضبط عندما كنت هناك، النية في حماية المدنيين والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض".
وتابع: "يجب وضع الأسس اللازمة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين وإسرائيل"، مضيفاً: "نركّز على منع تصعيد العنف في الضفة الغربية".
وشدّد على أن "الإدارة الأميركية تبذل قصارى جهدها لمنع اتساع رقعة الحرب بغزة وعدم حصول تصعيد في جبهات أخرى".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:53 | 2023-12-07
19:30 | 2023-12-07
16:55 | 2023-12-07
16:49 | 2023-12-07
16:32 | 2023-12-07
16:27 | 2023-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24