بلينكن: يجب وضع الأسس اللازمة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين وإسرائيل

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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه "ما تزال هناك فجوة بين نية إسرائيل لحماية المدنيين والنتائج على الأرض في غزة"، مضيفا أن "واشنطن تتحدث مع إسرائيل بشكل منتظم بشأن حماية المدنيين".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في واشنطن عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.وذكر بلينكن أنه "يظل من الضروري أن تعطي إسرائيل الأولوية لحماية المدنيين. وما تزال هناك فجوة بين، مثل ما قلت بالضبط عندما كنت هناك، النية في حماية المدنيين والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض".وتابع: "يجب وضع الأسس اللازمة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين وإسرائيل"، مضيفاً: "نركّز على منع تصعيد العنف في الضفة الغربية".وشدّد على أن "الإدارة الأميركية تبذل قصارى جهدها لمنع اتساع رقعة الحرب بغزة وعدم حصول تصعيد في جبهات أخرى".