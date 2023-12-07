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عربي-دولي

مسؤول أميركي: إسرائيل توافق على فتح معبر كرم أبو سالم

Lebanon 24
07-12-2023 | 19:30
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قال مسؤول أميركي كبير لوكالة "رويترز" أن "إسرائيل وافقت، بناء على طلب الولايات المتحدة، على فتح معبر كرم أبو سالم فقط لفحص وتفتيش المساعدات الإنسانية، التي يتم تسليمها إلى غزة عبر معبر رفح".
وتبحث واشنطن مع الإسرائيليين منذ أسابيع إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم لتسريع عملية تفتيش شاحنات المساعدات.
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ولم يذكر المسؤول الأميركي إطاراً زمنياً بشأن موعد فتح المعبر.
وقالت المصادر أن "معبر كرم أبو سالم سيعمل بنفس آليات عمل منفذ العوجة".
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