انتقادات للجيش النيجيري بعد مقتل 85 مدنياً عن طريق الخطأ

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يواجه الجيش النيجيري انتقادات متزايدة ودعوات لإجراء تحقيق من جانب مجموعات المجتمع المدني بشأن ضربة بطائرة مسيرة أودت بـ85 مدنياً على الأقلّ عن طريق الخطأ.وكان الجيش قد أعلن أن جنوده كانوا يقومون بدوريات جوية، الأحد، عندما لاحظوا مجموعة من الناس في ولاية كادونا بشمال غرب البلاد وخلطوا بينهم وبين جماعة مسلحة في المنطقة.وقصفت مسيّرة عن طريق الخطأ قرية تودون بيري فيما كان السكان يشاركون في مناسبة احتفالية.وقالت مصادر رسمية إن 85 شخصاً على الأقل قتلوا، فيما جُرح 66 آخرين.وطلب الرئيس بولا أحمد تينوبو إجراء تحقيق في الحادثة.