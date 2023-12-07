Advertisement

عربي-دولي

اتهام نجل جو بايدن بالاحتيال الضريبي.. ما هي عقوبته؟

Lebanon 24
07-12-2023 | 23:09
A-
A+
Doc-P-1138779-638376129092199527.png
Doc-P-1138779-638376129092199527.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجّهت، الخميس، المحاكم المختصة تهمة الاحتيال الضريبي إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقا لوثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وقال المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق إن هانتر "تورط في مخطط لتجنب دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار خلال إقراراته الضريبية الفدرالية" المستحقة للفترة من 2016 إلى 2019.
Advertisement
 
كما ذكرت وزارة العدل الأميركية أن محكمة اتحادية في لوس أنجلوس وجهت لهانتر بايدن تهما بالمشاركة في مخطط على مدى 4 سنوات لتجنب دفع ضرائب.

وأوضحت في بيان، الجمعة، أن هانتر بايدن وجهت إليه 9 تهم جنائية في المجمل، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 17 عاما كحد أقصى في حالة إدانته. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:28 | 2023-12-08
01:05 | 2023-12-08
00:48 | 2023-12-08
00:45 | 2023-12-08
00:41 | 2023-12-08
00:27 | 2023-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24