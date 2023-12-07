اتهام نجل جو بايدن بالاحتيال الضريبي.. ما هي عقوبته؟

وجّهت، الخميس، المحاكم المختصة تهمة الاحتيال الضريبي إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقا لوثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.



وقال المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق إن هانتر "تورط في مخطط لتجنب دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار خلال إقراراته الضريبية الفدرالية" المستحقة للفترة من 2016 إلى 2019.

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كما ذكرت وزارة العدل الأميركية أن محكمة اتحادية في لوس أنجلوس وجهت لهانتر بايدن تهما بالمشاركة في مخطط على مدى 4 سنوات لتجنب دفع ضرائب.



وأوضحت في بيان، الجمعة، أن هانتر بايدن وجهت إليه 9 تهم جنائية في المجمل، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 17 عاما كحد أقصى في حالة إدانته. (سكاي نيوز عربية)