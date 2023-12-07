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عربي-دولي

بعد حصوله على "جائزة مكافحة معاداة السامية"... ماكرون يضيء شمعة عيد حانوكا في الإليزيه (فيديو)

Lebanon 24
07-12-2023 | 23:25
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أضاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شمعة "عيد الحانوكا" اليهودي الأولى في قصر الإليزيه بعد حصوله على "جائزة مكافحة معاداة السامية"، يوم الخميس.
وحصل الرئيس الفرنسي على جائزة اللورد جاكوبوفيتس، التي تُمنح لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية الذين يحاربون معاداة السامية ويدافعون عن حرية ممارسة الديانة اليهودية.
وأقام ماكرون، مساء الخميس، حفلا في قاعة الاحتفالات بالإليزيه، لجائزة اللورد جاكوبوفيتس، الممنوحة لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية (مثل أنغيلا ميركل في عام 2013 أو الملك فيليبي في عام 2016)، الذين يكافحون معاداة السامية.


وتظهر عدة مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الفرنسي إلى جانب الحاخام الأكبر لفرنسا حاييم كورسيا، وهما يشعلان الشمعدان أمامه. (RT)
 
 
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