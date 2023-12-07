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وزير متطرف يأمر بزج سجناء حماس تحت الأرض.. هل فعلاً هناك أسرى بقبضة إسرائيل ؟

Lebanon 24
07-12-2023 | 22:30
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تعتقد إسرائيل أن بحوزتها أسر من حماس، وبعد فشل عملية التفاوض الأخيرة وعودة الحرب إلى قطاع غزة، أمر وزير الامن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي يعتبر متطرفاً بوضع أسرى حركة حماس في سجن تحت الأرض، حسبما ذكر موقع "واللاه" الإسرائيلي.
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وذكر الموقع أن بن غفير طلب من مفوض مصلحة السجون مساء الخميس بالعودة لاستخدام جناح تحت الأرض في سجن نيتسان، والذي لم يتم استخدامه منذ فترة طويلة.
وتعتبر ظروف احتجاز الأسرى في هذا الجناح سيئة للغاية، ولم يتم استخدامه لفترة طويلة، بحسب الموقع الإسرائيلي.
وقال بن غفير، وهو زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، في تدوينة على "تلغرام": "بعد سنوات من عدم الاستخدام، أوعزت إلى مفوضة السجون كيتي بيري بإعادة فتح الجناح الموجود تحت الأرض لمعتقلي النخبة".

وتزعم إسرائيل إنها اعتقلت عشرات من عناصر وحدة "النخبة" في "كتائب القسام" في هجوم 7 تشرين الأول الماضي الذي شنته حماس على إسرائيل.


المصدر: روسيا اليوم
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