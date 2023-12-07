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عربي-دولي

"إلى 80 ألف جندي"... بايدن يكشف عن تخفيض عدد القوات الأميركية في دول الناتو

Lebanon 24
07-12-2023 | 23:39
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كشف الرئيس الأميركي جو بايدن أن عدد العسكريين الأميركيين المتمركزين في أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي انخفض من 90 ألف جندي إلى 80 ألف.
وقال الرئيس الأميركي في إخطار مكتوب أرسله إلى زعيمي مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس، إنه تم خفض عدد العسكريين الأميركيين المتمركزين في أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من 90 ألف جندي في السنة المالية 2022 (التي تبدأ في البلاد في 1 تشرين الاول) إلى 80 ألفاً في السنة المالية 2023.
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ووفقا لما جاء في رسالة بايدن "يتم إرسال أو نشر حوالي 80 ألف عسكري أميركي في دول الناتو في أوروبا، بما في ذلك طمأنة حلفائنا وردع المزيد من العدوان الروسي".
وفي العام الماضي، أشار الرئيس الأميركي في إخطار مماثل إلى أن 90 ألف جندي أمريكي منتشرون في دول الناتو. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الأمريكيين في صفوف قوات الأمن الدولية في كوسوفو تحت رعاية حلف شمال الأطلسي (كفور) من 488 إلى 578.
وبالإضافة إلى ذلك، كما هو مذكور في الوثيقة، انخفض عدد القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية من 2755 فردا إلى 2088. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الأفراد العسكريين الأمريكيين في الأردن من 3003 إلى 3188، وفي لبنان من 36 إلى 76.
وخفضت الولايات المتحدة عدد قواتها في النيجر من 1001 إلى 648 جنديا. (RT)
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