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عربي-دولي

رسالة الى الرئيس الأميركي.. هذا ما طالب به يهود أميركا

Lebanon 24
07-12-2023 | 23:46
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طالب مئات من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات اليهودية بالولايات المتحدة، في رسالة الى الرئيس الأميركي جو بايدن، بوقف فوري ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة.
‏ومن بين المؤسسات اليهودية البارزة التي بعث ممثلوها بالرسالة، Jewish Voice for Peace وIfNotNow وJ Street.
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‏وأكدت الرسالة ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وتحرير الأسرى، واتخاذ خطوات سياسية من أجل حل الدولتين في فلسطين.
‏ومما يلفت الانتباه في الرسالة أنها تضمنت أسماء عديدة من رجال الدين اليهود.
 
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