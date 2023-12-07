رسالة الى الرئيس الأميركي.. هذا ما طالب به يهود أميركا

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طالب مئات من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات اليهودية بالولايات المتحدة، في رسالة الى الرئيس الأميركي جو بايدن، بوقف فوري ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة.‏ومن بين المؤسسات اليهودية البارزة التي بعث ممثلوها بالرسالة، Jewish Voice for Peace وIfNotNow وJ Street.‏وأكدت الرسالة ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وتحرير الأسرى، واتخاذ خطوات سياسية من أجل حل الدولتين في فلسطين.‏ومما يلفت الانتباه في الرسالة أنها تضمنت أسماء عديدة من رجال الدين اليهود.