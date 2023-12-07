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عربي-دولي
رسالة الى الرئيس الأميركي.. هذا ما طالب به يهود أميركا
Lebanon 24
07-12-2023
|
23:46
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طالب مئات من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات اليهودية بالولايات المتحدة، في رسالة الى الرئيس الأميركي جو بايدن، بوقف فوري ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة.
ومن بين المؤسسات اليهودية البارزة التي بعث ممثلوها بالرسالة، Jewish Voice for Peace وIfNotNow وJ Street.
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وأكدت الرسالة ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وتحرير الأسرى، واتخاذ خطوات سياسية من أجل حل الدولتين في فلسطين.
ومما يلفت الانتباه في الرسالة أنها تضمنت أسماء عديدة من رجال الدين اليهود.
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