قرار جديد حول معبر كرم أبو سالم الحدودي.. هل تدخل المساعدات إلى غزة ؟

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رغم اشتداد القصف المتواصل على قطاع غزة من قبل العدو الإسرائيلي، وسقوط مزيد من الشهداء، يزاد الوضع الإنساني داخل القطاع سوءاً، حيث انتقد مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة الطارئة، الجهود الإنسانية في قطاع غزة.كلام غريفيث جاء خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف أمس الخميس، حيث قال "ليس لدينا عملية إنسانية في غزة يمكن تسميتها بهذا الاسم بعد الآن".ورغم استمرار الشاحنات في المرور عبر معبر رفح الحدودي، أكد غريفيث أن العملية الإنسانية الحالية في غزة "غير مستدامة"، مشيراً إلى أنه "لا توجد مناطق آمنة في غزة".في المقابل، وافقت إسرائيل بناءً على طلب الولايات المتحدة، على فتح معبر كرم أبو سالم فقط لفحص وتفتيش المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى غزة عبر معبر رفح"، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول أميركي كبير.سبق هذه الموافقة مناقشات لعدة أسابيع بين أميركا وإسرائيل حول فتح معبر كرم أبو سالم لتسريع عملية تفتيش شاحنات المساعدات، حيث كانت صحيفة بوليتيكو نقلت عن مسؤول أميركي رفيع في وقت سابق، أن شخصيات بإدارة الرئيس بايدن حثت إسرائيل على فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات، بعد رفض العدو الإسرائيلي مراراً متذرعاً بأسباب عسكرية وسياسية .