قصف صاروخي استهدف السفارة الأميركية في بغداد.. اليكم التفاصيل

Advertisement

أطلقت السفارة الأميركية في العراق صفارات الإنذار عقب تعرض المنطقة الخضراء في بغداد حيث تقع السفارة للقصف.وأشارت معلومات أولية إلى أن الهجوم يستهدف السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء.وفي وقت سابق أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق استهدافها قاعدة الجيش الأميركي في "القرية الخضراء" بالعمق السوري، و"عين الأسد" غرب العراق، بطائرتين مسيّرتين "أصابتا الأهداف بشكل مباشر".وأشارت في بيانات منفصلة لها إلى أن هذه الاستهدافات تأتي "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".