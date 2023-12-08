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عربي-دولي

"لحظة محورية في التاريخ".. موقع أميركي يكشف: "الخارجية" ترى أن نتنياهو حرق سمعة واشنطن

Lebanon 24
08-12-2023 | 01:05
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كشف موقع "هافينغتون بوست" الأميركي، نقلاً عن مسؤول في الخارجية الأميركية، أن حالة من الغضب تسود دوائر القرار بواشنطن؛ بسبب ما وصفه بـ"حرق" نتنياهو لسمعة أميركا لتعزيز أجندته الشخصية، في وقت قال فيه وزير خارجية واشنطن أنتوني بلينكن إن هناك فجوة بين نوايا الحكومة الإسرائيلية المعلنة لحماية المدنيين وبين عدد القتلى، في أشد انتقاداته العلنية لنهج إسرائيل في حملتها بجنوب غزة.
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وأشار المسؤول إلى أن الاستخبارات الأميركية ترى أن إسرائيل تواصل عملياتها رغم دعوات واشنطن لضبط النفس، مشيراً إلى أن ثمة شكوكاً بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية أكثر دموية من هجوم شمال القطاع.

وأضاف المسؤول الأميركي: "هذه لحظة محورية في التاريخ، ويجب علينا أن نشعر بالغضب إزاء الطريقة التي أحرق بها نتنياهو سمعتنا حرفياً لتعزيز أجندته السياسية الشخصية"، كما اعتبر أن الآثار الجانبية لحرب الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، على الأمن الأميركي، لها عواقب وخيمة للغاية.
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