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عربي-دولي

وصفها بالإرهابية.. رئيس وزراء إسرائيلي سابق يهاجم حكومة نتنياهو

Lebanon 24
08-12-2023 | 01:51
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انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الحكومة الحالية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بالإرهابية.
 
وقال أولمرت في مقابلة متلفزة مع TRT: "ليكون الأمر واضحا، نتنياهو كارثة وطنية في تاريخ إسرائيل وعليه أن يرحل، ووجود وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في الحكومة أمر فظيع، ووجود وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمر فظيع".

وتابع: "منذ العام 2009 كانت السياسة الإسرائيلية سلبية تماما، ولم تكن على استعداد للشروع في أي عمليات ذات مغزى أو ضرورة، ولم يتم اتباع السياسات التي تم تحديدها والتي حملت فرصا كبيرة للسلام، وأنا لا أعفي الحكومة الإسرائيلية منذ العام 2009 من مسؤولياتها عن عدم التواصل".

وقال: "أعتقد أن نتنياهو يشكل خطرا على إسرائيل ويجب أن يطرد فورا ويلقى به خارجا، فقد آن الأوان لخروجه من المشهد لأسباب كثيرة لا علاقة لها بالفلسطينيين".
 
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