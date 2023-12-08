بالفيديو نفوق ملايين الأسماك.. هل هي علامة على اقتراب وقوع زلزال كبير؟

عُثر على أعداد كبيرة جدا من سمك السردين والماكريل التي جرفتها الأمواج إلى شاطئ هاماتشو في مدينة هوكايدو.

وأثارت الظاهرة الغامضة قلقا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تداول نشطاء فيديو يظهر نفوق ملايين الأسماك في البحر، وقيام الأمواج بقذفها لساحل الجزيرة اليابانية.



ولم يستطيع العلماء تحديد السبب الدقيق للظاهرة، لكن وفقا لإحدى الروايات، يمكن أن تؤدي الهجرة الجماعية للأسماك إلى الوفاة، بسبب التغيرات في درجة حرارة الماء في مناطق مختلفة حول الجزر اليابانية.

وأرجع البعض الظاهرة للتنبؤ البيولوجي لدى الأسماك باقتراب زلزال كبير في المكان، في حين أرجع آخرون السبب لتفجيرات نووية تحدث في البحر.