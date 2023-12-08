مواجهات عنيفة وعمليات توغل داخل غزة.. الاشتباكات أدت لمقتل أسير إسرائيلي لدى حماس

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تخوض حركة حماس والقوات الإسرائيلية حرباً عنيفة ومواجهات برية في قطاع غزة، ووسط هذه المعارك المحتدمة، أفشلت حركة حماس محاولة الجيش الإسرائيلي الوصول إلى أحد أسراه في قطاع غزة.هذه المحاولة بحسب حركة حماس، نُفذت بعد اكتشاف قوة متوغلة داخل القطاع، ما أدى خلال الاشتباكات، إلى مقتل الجندي الإسرائيلي.وأوضحت كتائب القسام أنها كشفت تقدما لقوة للعدو، لاستعادة أسير لديها، ما أدى إلى الاشتباك معها، ومقتل وإصابة أفراد القوة، الأمر الذي دفع الطيران لقصف المكان بسلسلة غارات للتغطية على انسحاب القوة.الاشتباك العنيفة أدت إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ 25 عاماً، ويحمل بطاقة رقم 207775032، بالإضافة إلى السيطرة على بندقية أحد أفراد قوة الاحتلال المنسحبة، وجهاز الاتصال الخاص بالقوة، بحسب ما ذكرته كتائب القسام.