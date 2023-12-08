20
o
بيروت
22
o
طرابلس
31
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خطة أميركية عنوانها السلطة الفلسطينية.. تقرير يكشف ما يحضر لغزة بعد الحرب
Lebanon 24
08-12-2023
|
02:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد آشتية أن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أميركيين على خطة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وقال آشتية من مقره في رام الله في مقابلة مع بلومبرغ، إن النتيجة المفضلة للصراع هو أن تصبح حركة حماس، التي تدير القطاع حاليا شريكا أصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
Advertisement
وأوضح آشتية أنه سيكون هناك مجال للمحادثات إذا كانت حماس مستعدة للتوصل لاتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يجب ألا يكونوا منقسمين وإلى أن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء الكامل على حماس غير واقعي.
اقتراح السيسي
في 24 تشرين الأول الماضي، صرح الرئيس المصري أن "الدولة الفلسطينية المستقبلية يمكن أن تكون منزوعة السلاح، مع وجود قوات أمن دولية مؤقتة لتحقيق الأمن لها ولإسرائيل".
وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، مع رئيسي الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والبلجيكي ألكسندر دي كرو، أن القوات الدولية يمكن أن تكون من حلف "الناتو" أو الأمم المتحدة أو قوات عربية وأميركية، موضحا أن "الحل السياسي، الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لا يزال بعيد المنال".
بعد ذلك بيوم، صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية برفض إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، أما نتنياهو فأعلن مساء الثلاثاء 5 كانون الأول الجاري في مؤتمر صحفي، أن غزة ستكون منزوعة السلاح لكنه رفض وجود قوة دولية فيها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... سماع دوي إنفجار والكهرباء انقطعت عن بعض المنازل
Lebanon 24
بالفيديو... سماع دوي إنفجار والكهرباء انقطعت عن بعض المنازل
14:28 | 2023-12-07
07/12/2023 02:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل في محطات المحروقات.. ما الجديد؟
Lebanon 24
إجراء عاجل في محطات المحروقات.. ما الجديد؟
09:24 | 2023-12-07
07/12/2023 09:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يهدد "الحزب".. هذا ما سيحصل لبيروت
Lebanon 24
نتنياهو يهدد "الحزب".. هذا ما سيحصل لبيروت
09:44 | 2023-12-07
07/12/2023 09:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
صدمه على أوتوستراد جونية... قوى الامن أوقفت قاتل الشاب رامي الحاج
Lebanon 24
صدمه على أوتوستراد جونية... قوى الامن أوقفت قاتل الشاب رامي الحاج
08:44 | 2023-12-07
07/12/2023 08:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد عطلة المدارس في عيدي الميلاد ورأس السنة!
Lebanon 24
إليكم موعد عطلة المدارس في عيدي الميلاد ورأس السنة!
11:16 | 2023-12-07
07/12/2023 11:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2023-12-08
تقرير لـ"Middle East Eye": كيف ستبدو منطقة الشرق الأوسط بعد حرب غزة؟
02:48 | 2023-12-08
وزير الخارجية المصري يؤيد هذا الفصيل لإدارة غزة بعد الحرب
02:42 | 2023-12-08
لهذه الأسباب يسعى اردوغان لـ"تصفير خلافات تركيا"
02:31 | 2023-12-08
بالفيديو: هجمات إسرائيلية على 450 هدفا لـ"حماس"
02:16 | 2023-12-08
مواجهات عنيفة وعمليات توغل داخل غزة.. الاشتباكات أدت لمقتل أسير إسرائيلي لدى حماس
02:08 | 2023-12-08
بالفيديو نفوق ملايين الأسماك.. هل هي علامة على اقتراب وقوع زلزال كبير؟
فيديو
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
08/12/2023 10:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
19:16 | 2023-12-06
08/12/2023 10:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
08/12/2023 10:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24