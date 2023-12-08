كشف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن تفاصيل تتعلق بعمليته العسكرية في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته تقوم بتحديد وتدمير مخابئ تحت الأرض، وأسلحة، وبنى تحتية أخرى.





הלחימה ברצועה נמשכת: כוחות צה"ל תקפו כ-450 מטרות ביממה האחרונה@Doron_Kadosh pic.twitter.com/R8O6chUvBT — גלצ (@GLZRadio) December 8, 2023 Advertisement وأضاف البيان: "في اليوم الأخير، تم مهاجمة أكثر من 450 هدفا من الجو والبحر والبر".

לוחמי צה"ל הפועלים בשטח הרצועה ממשיכים בקרבות עם מחבלים, באיתור והשמדת פירים תת קרקעיים, אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות. ביממה האחרונה נתקפו מעל 450 מטרות מהאוויר מהים ומהיבשה >> pic.twitter.com/P2lmxQTgzv — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 8, 2023

وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي:

في إطار عمليات اللواء السابع في خان يونس، استهدفت الوحدة الهجومية للواء عددا من طائرات سلاح الجو، مما أدى إلى مقتل العديد من عناصر حماس، واستمرت موجة الهجمات نحو ساعتين وكانت متواصلة ومركزة.

تعرض 3 عناصر من حماس لهجوم بطائرة مسيرة عن بعد، وتم القضاء على اثنين من عناصر الحركة، وكشف الثالث عن مكان المقاتلين الآخرين الذين كانوا يختبئون في مبنى عسكري استعدادا لإطلاق صواريخ على قوات الجيش الإسرائيلي.

تمكن مجمع الهجوم الأرضي، إلى جانب طائرات القوات الجوية، من القضاء على عناصر حماس في سلسلة من الضربات الجوية.

هاجمت قوات عديدة من السلاح البحري، في اليوم الأخير، بالقذائف والأسلحة الدقيقة البنى التحتية التي تستخدمها القوات البحرية التابعة لمنظمة حماس في وسط وجنوب قطاع غزة، بهدف إحداث أضرار كبيرة في قواتها البحرية والاستخباراتية.

من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مواقع عسكرية ينشط فيها عناصر التنظيم، ونقاط مراقبة، ومستودعات لتخزين الأسلحة.

تواصل القوات التعاون الوثيق مع القوات البرية ومهاجمة البنى التحتية في المناطق البحرية.

وفي سياق متصل، أفادت الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد القتلى في مخيم الفارغة بطوباس بالضفة الغربية إلى 5. (سكاي نيوز)