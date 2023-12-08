وزير الخارجية المصري يؤيد هذا الفصيل لإدارة غزة بعد الحرب

عقب التحذيرات المصرية للولايات المتحدة وإسرائيل من حدوث "شرخ" في العلاقات التي تجمعها بإسرائيل في حال لجوء الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه ينبغي منح السلطة الفلسطينية القدرة على حكم قطاع غزة والضفة الغربية، لكنه من السابق لأوانه مناقشة أي تفاصيل.

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ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم الجمعة، عن شكري الذي أدلى بتصريحاته خلال فعالية أُقيمت في واشنطن، حيث قال للشبكة إن "هذه المسألة يجب أن يحددها الشعب الفلسطيني، ومصر تعتبر السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني".

وأكد شكري أنه من السابق لأوانه تقرير ما سيحدث في غزة، حيث إن الصراع بين إسرائيل وحماس ما زال قائماً.

يأتي كلام شكري في ظل هروب آلاف الفلسطينيين نحو معبر رفح بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أكد شكري أن "بلاده لن تسمح بنقل الفلسطينيين مؤقتاً إليها، بينما تنفذ إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة، واصفاً هذا الأمر بأنه سيكون خرقاً للقانون الدولي".

وأوضح الوزير المصري أن "أي شكل من أشكال التهجير، سواء داخلياً أو إلى الخارج هو انتهاك، ولن نكون طرفاً في هذا الانتهاك".





