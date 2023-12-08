انفجار وسط روسيا.. هذه حصيلته

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نقلت مجلة "نيوزويك" الأميركية، أن أحد عناصر القوة العسكرية المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قتل إثر انفجار خلال تدريب عسكري وسط البلاد.وأفادت المجلة أن جندي الحرس الوطني الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قتل خلال تدريب على تبادل الأسلحة النارية في ساحة دوبروفيتشي في ريازان، التي تقع على بعد 110 أميال جنوب شرقي العاصمة موسكو، وفقًا لما نقلته قناة "سيرينا" على تطبيق تليغرام.وتعتبر قوات الحرس الوطني مستقلة ومنفصلة عن الجيش الروسي، وتقدم تقاريرها مباشرة إلى بوتين كقائد أعلى للقوات المسلحة الروسية، ومن بين مهام تلك القوات تأمين حدود البلاد، وحماية مرافق الدولة ومكافحة الإرهاب.وبحسب التقارير الأولية، انفجرت عبوة ناسفة خلال تدريب بالأسلحة النارية، بحسب بيان للمدعي العام لمنطقة ريازان على تليغرام، وحاولت "نيوزويك" التواصل معه للحصول على تعليق.فيما قال ممثلون عن لجنة التحقيق الروسية في الواقعة، إن شخصين آخرين أصيبا في الحادث ويتلقيان الرعاية الطبية الملائمة، وفقا للمجلة.ويعد الحادث آخر حلقات سلسلة الوقائع المميتة داخل منشآت عسكرية روسية، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن 12 جنديا قتلوا وأصيب 8 آخرون في 30 تشرين الثاني الماضي، إثر انفجار داخل منشأة تدريب عسكري بمنطقة روستوف جنوبي روسيا والحدودية مع أوكرانيا.كما قتل جنود روس في فبراير من هذا العام في منطقة كورسك الحدودية مع أوكرانيا أيضًا، إثر انفجار ناجم عن سقوط وقود على موقد طهي.