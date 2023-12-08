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عربي-دولي
جريمة مروعة تهز إحدى الجامعات.. استاذ قتل 3 من زملائه
Lebanon 24
08-12-2023
|
03:49
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أقدم أستاذ جامعي يبلغ من العمر 67 عاما، تم حرمانه من وظائف في مختلف كليات وجامعات ولاية نيفادا الأميركية، على وضع خزائن مسدسات في حزام خصره قبل دخول مبنى الحرم الجامعي لجامعة نيفادا فرع لاس فيغاس "يو إن إل في" وقتل ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس، حسبما ذكرت الشرطة الأميركية.
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وبعد أن قتلته الشرطة في تبادل لإطلاق النار، تم العثور على أنتوني بوليتو وهو يحمل 9 مخازن لمسدس من عيار 9 ميلي كان قد اشتراه بشكل قانوني العام الماضي، وأيضا قائمة بالأهداف، على الرغم من أن أيا من الأشخاص الذين تم إطلاق النار عليهم لم يكن موجودا في تلك القائمة، حسبما قالت الشرطة يوم الخميس.
وقُتل المتهم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد حوالي 10 دقائق من التقارير الأولى عن إطلاق نار في "قاعة بيم"، وهو مبنى تابع لكلية إدارة الأعمال.
ولا تزال الشرطة لا تعرف الدافع وراء هجوم الأربعاء، الذي ترك أيضا أستاذا زائرا يبلغ من العمر 38 عاما في حالة حرجة في المستشفى.
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