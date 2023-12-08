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عربي-دولي

بعد هجوم على المنطقة الخضراء.. السفارة الأميركية تدعو بغداد لـ"حماية" المقار الدبلوماسية

Lebanon 24
08-12-2023 | 03:51
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دعا متحدث باسم السفارة الأميركية في بغداد، الجمعة، الحكومة العراقية إلى "حماية" الطواقم والمنشآت الدبلوماسية ومنشآت التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.

وفي بيان لفرانس برس، أكد المتحدث الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، تعرض السفارة الأميركية لهجوم صاروخي لم يسفر عن ضحايا.
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وقال المتحدث: "ندعو حكومة العراق مجددا، كما فعلنا في مناسبات سابقة، أن تفعل ما بوسعها لحماية الطواقم والمنشآت الدبلوماسية ومنشآت شركائنا في التحالف"، مضيفا: "نكرر أننا نحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس وحماية طواقمنا في أي مكان بالعالم". 

وكانت وكالتا رويترز وفرانس برس قد ذكرتا نقلا عن مصادر أمنية، قولها إن المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية في بغداد، تعرضت لعدة صواريخ، فجر الجمعة.
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