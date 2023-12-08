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عربي-دولي

تجول بطريقة مشبوهة جداً.. مسلح يطلق النار قرب كنيس يهودي في نيويورك

Lebanon 24
08-12-2023 | 04:22
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أعلنت كاثي هوتشول، حاكمة ولاية نيويورك الأميركية، القبض على مسلح أطلق النار عند كنيس مدينة ألباني عاصمة الولاية.
 
وقالت: "أثناء احتفال ملايين اليهود الأميركيين ببداية عيد الأنوار، كان المشتبه فيه، 28 عاما، وهو من السكان المحليين، يتجول في محيط الكنيس بطريقة مشبوهة جدا".
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وأضافت أنه "أطلق النار بينما كان يطلق تصريحات تهديدية" خارج الكنيس، وسط تصاعد الهجمات اللفظية والجسدية ضد اليهود في الولايات المتحدة.
 
ولتت إلى أنها مرتاحة لأن "أحداً لم يصب في هذه الواقعة"، مشددة على أن "سلامة يهود نيويورك غير قابلة للتفاوض. أي عمل معادٍ للسامية غير مقبول". (روسيا اليوم) 
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