الجيش الإيراني يستلم دبابات " Т-72F " المطورة (فيديو)

بدأت القوات البرية الإيرانية باستلام كميات كبيرة من دبابات "تي – 72"، التي أضيف إلى تسميتها حرف F.



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ونتيجة لهذا التطوير، بدأ الحرس الثوري الإيراني في اقتناء نماذج أكثر تقدما للدبابة، تم تزويدها برشاش ثقيل متحكم فيه عن بعد على سبيل المثال. بينما اختارت القوات البرية نموذجا أكثر تواضعا وبساطة. أفاد بذلك يوري ليامين كبير الباحثين في المركز الروسي لتحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات، والذي قال إن تلك المدرعات يشبه مظهرها الخارجي دبابات "تي – 90 إم" الروسية. لكن في الواقع، هي عبارة عن تطوير إيراني مستقل تحقق في إطار البرنامج المعروف كـ Karrar.ونتيجة لهذا التطوير، بدأ الحرس الثوري الإيراني في اقتناء نماذج أكثر تقدما للدبابة، تم تزويدها برشاش ثقيل متحكم فيه عن بعد على سبيل المثال. بينما اختارت القوات البرية نموذجا أكثر تواضعا وبساطة.

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ومن الواضح، أن المطورين الإيرانيين بذلوا المزيد من الجهود من أجل إتقان مواصفات الدبابة. وقد ازدادت حماية الدبابات وأدخلت تعديلات على "دروعها النفاثة"، أما دروع الأبراج المدرعة فصارت متعددة الطبقات، كما تم تحديث نظام توجيه النيران، حيث ظهرت أجهزة التصويب الحرارية ومستشعرات بمقدورها تسجيل تأثير أشعة الليزر، وغيرها من الأجهزة الحديثة. لمشاهدة الفيديوومن الواضح، أن المطورين الإيرانيين بذلوا المزيد من الجهود من أجل إتقان مواصفات الدبابة. وقد ازدادت حماية الدبابات وأدخلت تعديلات على "دروعها النفاثة"، أما دروع الأبراج المدرعة فصارت متعددة الطبقات، كما تم تحديث نظام توجيه النيران، حيث ظهرت أجهزة التصويب الحرارية ومستشعرات بمقدورها تسجيل تأثير أشعة الليزر، وغيرها من الأجهزة الحديثة.

ويذكر أن إيران كشفت منذ بضعة أعوام عن محركات الدبابات، التي تنتج قوة 1000 حصان، وذلك في إطار برنامج Karrar. ومن غير الواضح هل تم تركيبها على دبابة Т-72F أو سيتم تزويدها بها لاحقا. وأشار المحلل العسكري الروسي إلى أن القيادة العسكرية الإيرانية قررت تحديث كل دبابات "تي 72 إم 1" و"تي – 72 إس" المتوفرة في ترسانة الجيش الإيراني. (RT)