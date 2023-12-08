أصدر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تعليمات لسكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة، لإخلاء أماكن تواجدهم.



Advertisement ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، منشورا على حسابه الرسمي في "إكس" قال فيه: "نداء عاجل إلى سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة ندعوكم إلى إخلاء أماكن تواجدكم بشكل عاجل عبر شارعي خليل الوزير والوحدة نحو المآوي المعروفة غرب مدينة غزة".

وأشار الى أن "القتال والتقدم العسكري لجيش الدفاع في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس".

وتابع: "يشكل محور صلاح الدين في هذه المقاطع ساحة قتال فمن الخطورة الوصول إليه".

وقال ان "الجيش الإسرائيلي سيتيح تنقل المدنيين الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس".