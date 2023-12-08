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عربي-دولي
كيان مجهول يأمر سفينة بتغيير مسارها في البحر الأحمر.. هذا ما أعلنته البحرية البريطانية
Lebanon 24
08-12-2023
|
05:48
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغات عن أن كيانا مجهولا، ويصف نفسه بأنه السلطات اليمنية، أصدر أمرا لسفينة بتغيير مسارها في جنوب البحر الأحمر.
وأضافت الهيئة في بيان أنها نصحت السفن الموجودة في المنطقة المحيطة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.
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ويوم الأحد الماضي، كشفت مصادر أمنية بحرية أن سفينة لنقل البضائع السائبة تعرضت لهجوم من طائرتين مسيرتين على الأقل أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
وقالت شركة الأمن البحري البريطانية، آمبري، إن سفينة حاويات أخرى ورد أنها أصيبت بأضرار من هجوم بطائرات مسيرة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال غربي ميناء الحديد.
المصدر: العربية
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