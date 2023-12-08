Advertisement

عربي-دولي

للمرة الأولى منذ 79 يوماً.. هجوم روسي بصواريخ كروز على أوكرانيا

Lebanon 24
08-12-2023 | 05:11
A-
A+
Doc-P-1138929-638376366793008989.jpg
Doc-P-1138929-638376366793008989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت روسيا أكثر من 10 صواريخ كروز على أوكرانيا خلال الليل، في قصف أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر، بحسب ما أعلنته سلطات كييف.

وقال مسؤولون في كييف إنّ القوات الروسية جهّزت مسيّرات وصواريخ من أجل شنّ هجمات على شبكة الطاقة الأوكرانية المتعثّرة خلال فصل الشتاء.
Advertisement

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيغنات لوسائل إعلام رسمية إنّه "تمّ إطلاق 19 صاروخ كروز من طراز X101/X555، ولم تكن هناك نتيجة سيئة من دفاعاتنا الجوية، فقد تمّ تدمير 14 صاروخ كروز" لافتاً إلى أنّ الصواريخ أُسقطت فوق منطقتي كييف ودنيبروبتروفسك، مشيراً إلى أنّها كانت تستهدف البنية التحتية المدنية.

من جهته، قال رئيس الوزراء دنيس شميغال إنّ الهجمات أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح في دنيبروبتروفسك وفي منطقة خاركيف الشرقية.

وقال المسؤولون في مدينة كييف إنّ العاصمة استُهدفت بصواريخ كروز للمرة الأولى منذ 79 يوماً، غير أنّهم أوضحوا أنّ الصواريخ لم تبلغ أهدافها.

وكانت الضربات الروسية على البنى التحتية الأوكرانية الشتاء الماضي، قد تركت الملايين في البرد والظلام لفترة طويلة.

ومنذ ذلك الحين، عزّزت كييف أنظمتها للدفاع الجوي بأسلحة غربية، ولكنّها تقول إنّها بحاجة إلى مزيد منها لحماية المناطق المعرّضة للخطر. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:27 | 2023-12-08
07:13 | 2023-12-08
06:56 | 2023-12-08
06:46 | 2023-12-08
06:41 | 2023-12-08
06:24 | 2023-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24