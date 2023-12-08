فضيحة تهزّ بلداً عربيّاً... نائبٌ يكشف عن تهريب 35 تريليون دينار

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي محمد النوري، عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة، فيما أشار إلى أن حجم التهريب بلغ 60-70% ولا يمكن السيطرة عليه.



وقال النوري إن "أكثر من 35 تريليون دينار عراقي مطبوع غير موجود داخل العراق، علما أن هناك دولتين جارتين فقط تتعاملان مع العراق بالدينار، وقبل أكثر من 3 أشهر تم دخول 4 تريليونات دينار عراقي من فئة الـ50"، لافتا إلى أن "المالية والمصرف المركزي قاما بطرح موضوع السندات للسيطرة على مسألة الدينار العراقي ولم تجمع سوى تريليون واحد فقط". (العربية)

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